Gleusdorf vor 18 Stunden

Heimatgespräch in der Alten Schule

Am Donnerstag, 19. April, findet um 17 Uhr in der Alten Schule in Gleusdorf ein "Heimatgespräch" mit der Kulturhistorikerin Adelheid Waschka statt. Gesucht werden den Angaben zufolge historische Fotog...