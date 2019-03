Heimatgeschichte authentisch erzählt

Helmut Schleicher war sichtlich überrascht: Bei der Mitgliederversammlung im Kronensaal in Weingartsgreuth wurde er zum Ehrenmitglied des Heimatvereins Reicher Ebrachgrund ernannt. Schleicher, ein Limbacher Urgestein, hat seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit in Versform und fränkischer Mundart aufgeschrieben und im Herbst 2018 als Buch veröffentlicht.

Das Werk wurde als neunter Band der "Materialien aus dem Reichen Ebrachgrund" vom Heimatverein herausgegeben. Jetzt liegt Schleichers "Rückspiegel auf Fränkisch" auch als Hörbuch vor.

Mit seinem "heimatkundlichen Lebenswerk" habe Schleicher "die Ziele des Heimatvereins voll erfüllt", sagte Vorsitzender Rudolf Schmidt. Für die technische Umsetzung sorgte Ehrenvorsitzender Franz Kachler. Schmidt bezeichnete das Mundartbuch als ein Dokument, das das Leben auf einem Dorf im Reichen Ebrachgrund lebendig werden lässt.

Vom Kindergarten und der Zwergschule in Schleichers Heimatdorf, vom "Wergädooch" mit Brotbacken bis zur "Schniidernd" habe der Autor die damalige Zeit authentisch wiedergegeben. Darüber hinaus habe Schleicher eine Vielzahl von Geschehnissen im Ebrachgrund auf Super-8-Film festgehalten. In jüngster Zeit habe er dafür gesorgt, dass die Filme digitalisiert wurden. So könne auch der Heimatverein daran partizipieren.

Von der Vereinsführung vorgeschlagen, bestätigten die Mitglieder Schleichers Ernennung zum Ehrenmitglied. Die erste Auflage des "Rückspiegel" sei schnell ausverkauft gewesen. Eine zweite wurde in Druck gegeben.

Dank solider Finanzen könne der Heimatverein wieder in solche Projekte investieren, stellte Schatzmeister Hans Günther Emrich fest.

Im Jahr 2015 sah das noch ganz anders aus. Die Kassenbestände waren geschrumpft, so dass Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen werden mussten. Vor allem der Wechsel des Archivs in kostengünstigere Räume sei die richtige Entscheidung gewesen, so Emrich.

Dass der Verein 2018 gut gewirtschaftet hat, machte ein stattlicher Überschuss deutlich. Die Prüfung durch die Revisoren Friedrich Gleitsmann und Peter Philipp bestätigten Emrich eine hervorragende Buchführung.

Ein Stück Ebrachgrund-Geschichte ist auch der Weingartsgreuther Kronensaal. Bürgermeister Friedrich Gleitsmann bezeichnete ihn in seinem Grußwort als ein "Prunkstück". Stolz zeigte sich der Bürgermeister auf die "Saalgemeinschaft", die den Kronensaal zusammen mit der Dorferneuerung saniert habe und durch Veranstaltungen "das Ganze am Laufen hält". Wie Vorsitzender Schmidt in seinem Jahresbericht darstellte, zählt der Heimatverein aktuell 358 Mitglieder. Mit 21,5 Prozent rekrutiere sich der größte Mitgliederanteil aus der Gemeinde Pommersfelden, gefolgt von Schlüsselfeld mit 20,9 Prozent, Mühlhausen mit 19,6 und Wachenroth mit 18,4 Prozent. Die übrigen seien Körperschaften.

Unter den Aktivitäten steht die jährliche Herausgabe des "Heimatboten" an erster Stelle. Daneben hatte der Verein eine Filmvorführung und einen Maiausflug nach Schloss Seehof organisiert. Das Museum im Kuhstall in Pommersfelden wurde zweimal für Besucher geöffnet. Als weitere Programmpunkte nannte der Vorsitzende das Ferienprogramm, sowie eine Ausstellung zur Kirchweih in Mühlhausen. Nächste Termine: 24. März 2019 16 Uhr: Autorenlesung und Vorstellung von Helmut Schleichers Buch und Hörbuch in der Kulturscheune Mühlhausen. 1.Mai 2019 : Mai-Ausflug zum Drei-Franken-Stein anlässlich des 40-jährigen Jubiläums dieses Denkmals. see