Mainleus 28.11.2019

Heimatfreunde öffnen Adventsfenster

Die Öffnung des Adventsfensters der Mainleuser Geschichts- und Heimatfreunde findet am Montag, 2. Dezember, um 18 Uhr am Konrad-Popp-Platz 1 in Mainleus statt. Die Bevölkerung ist hierzu eingeladen. F...