Reutersbrunn 24.07.2019

Heimatfest in Reutersbrunn

Die Dorfgemeinschaft des Eberner Stadtteils Reutersbrunn veranstaltet am Sonntag, 4. August, ein Heimatfest. Das Fest beginnt um 11 Uhr in der Dorfmitte, an der alten Schule/Kirche. Für Unterhaltung m...