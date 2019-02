Heimatbuch für Hannberg

Der Heßdorfer Ortsteil Hannberg soll ein eigenes Heimatbuch bekommen. Bereits zum 950. Dorfjubiläum im Jahr 2015 wurden viele Unterlagen und Fakten zur Geschichte der Ortsteile der Gemeinde Heßdorf zusammengetragen und in einer Festschrift veröffentlicht. Zusammen mit Robert Noppenberger hat Thomas Willert seit dem Jubiläumsjahr umfangreiche Aufsätze und Bildmaterial gesammelt. Die Schriften beinhalten neue, zum Teil noch unveröffentlichte Erkenntnisse zum Bau der Wehrkirche in Hannberg sowie lebensfrohe Geschichten der Menschen in Hannberg. Sie beschreiben die Entwicklung von Hannberg vom fränkischen Dorf nach dem Krieg zu einem beliebten Wohnort. Die Aufzeichnungen beinhalten auch die aktuellen Sanierungsmaßnahmen des Dorfplatzes und der Schule in Hannberg mit Fotos.

Gemeinde finanziert den Druck

Willert möchte diese gesammelten Werke nun als Buch herausbringen und hatte deshalb die Gemeinde Heßdorf um Unterstützung bei der Finanzierung des Buches als Teil der Kulturförderung gebeten. Idealerweise soll die Gemeinde als Herausgeber fungieren. Der Gemeinderat beschloss nun in seiner jüngsten Sitzung, sowohl die Trägerschaft als auch die Finanzierung des Heimatbuchs zu übernehmen. 100 Exemplare würden 2370 Euro kosten, 150 Exemplare 3220 Euro. Die Einnahmen aus dem Buchverkauf würden wiederum der Gemeinde zufließen. red