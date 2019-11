Heimatbote kommt erst im Januar

Die Vorstellung des Heimatboten des Heimatvereins Reicher Ebrachgrund kann heuer nicht zum üblichen Termin (am Freitag, 29. November) stattfinden. Der neue Termin für die Vorstellung des 33. Heimatboten ist Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Mühlhausen. Die Verteilung des Heimatboten an die Mitglieder und an die Verkaufsstellen erfolgt ebenfalls erst ab diesem Tag. red