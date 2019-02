Heimatbegeisterte als Gästeführer gesucht

Für die neue Saison sucht der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach Verstärkung für sein Team der Gästeführer.

Spannendes und Wissenswertes

Egal ob Stadt- oder Festungsführung, Kunst- oder Erlebnistour, Führungen mit Familien, Jugendlichen oder Kindern, der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach bietet seinen Gästen ein umfangreiches Führungsangebot, bei dem Besucher viel Spannendes und Wissenswertes, zum Beispiel über die Geschichte, Architektur oder das Brauchtum der Stadt erhalten.

Nicht denkbar wäre dieses Angebot ohne ein engagiertes Team von Gästeführern. Sie sind vor allem in den Monaten März bis Oktober im Einsatz und repräsentieren, wie Erster Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein immer wieder betont, an einer zentralen Stelle das Gesicht der Stadt Kronach und tragen so viel zur Imagepflege der Lucas-Cranach-Stadt bei.

Anlaufstelle Tourist-Information

Alle, die sich für ihre Heimatstadt begeistern und diese Begeisterung gerne mit anderen teilen möchten, melden sich bitte in der Tourist-Information Kronach, E-Mail: touristinfo@stadt-kronach.de, Telefon 09261/97236. red