Heimat- und Verschönerungsverein bestätigt Vorstand

Die Mitgliederversammlung des Heimat- und Verschönerungsverein Burgebrach bestätigte den Vorstand um den alten und neuen Vorsitzenden Markus M. Mehlhorn. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern wiedergewählt: stellvertretender Vorsitzender Leo Dumrauf, Schatzmeister und Wanderwart Erwin Albrecht, Trachtenleiter Dieter Wächtler und die Schriftführerin Diana Mehlhorn.

Neu in den erweiterten Ausschuss gewählt wurde Jonas Röckelein. Nicht für ein Amt kandidierten Gunda Marter und Stefen Lechner. Wiedergewählt wurden Vitus Beck, Manfred Denzler, Theresia Doppernas, Norbert Drescher, Georg Fischer, Manuela Fischer, Johann Frizino, Baptist Göller, Katinka Kraus, Thomas Metzner, Helmut Thomann, Georg Vollmann und Anni Zahnleiter.

Anhand einer Präsentation mit Bildern gab Markus Mehlhorn eine Rückschau über das rege Vereinsleben während des letzten Jahres. Neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie Waldweihnacht, Osterbrunnenschmücken, Kreuzeswanderung und Geocaching für Kinder hob der Vorsitzende auch neue Veranstaltungsformen hervor: So bietet seit 2018 der Wanderwart Erwin Albrecht geführte Panoramawanderungen rund um Burgebrach an. Auch der Adventskranzbindekurs (geleitet von Anni Zahnleiter) im November und die Fackelwanderung zum Lichterfest nach Wolfsbach Ende des Jahres 2018 waren gut angenommene Veranstaltungen des Vereins.

Ein ganz besonderer Höhepunkt im Vereinsleben waren die Aktivitäten rund um "Burgebrach leuchtet": Am Eröffnungsabend bewirtete der Verein zahlreiche Besucher und Ehrengäste der Gemeinde. Rechnerisch gesehen wurde der Erlös aus dieser Veranstaltung in vier neue Ruhebänke investiert, die Johann Frizino und der stellvertretende Vorsitzende Leo Dumrauf im Sommer installierten.

Run auf Nachtwächterführung

Ein paar Tage nach dem Festabend zu "Burgebrach leuchtet" führten die drei "Nachtwächter" des Vereins Baptist Göller, Erwin Albrecht und Markus Mehlhorn ungefähr 200 (!) Teilnehmer einer Nachtwächterführung durch das illuminierte Burgebrach. "Im Rahmen dieser Führung soll den Anwesenden sogar die Figur der Ursula von Windeck erschienen sein", so Mehlhorn, der sich überwältigt von dem großen Zuspruch zur Nachtwächterführung zeigte.

Zusammengefasst könne man konstatieren, dass sich die Vereinsaktiven im Schnitt zwei Mal im Monat zu irgendeiner Aktion des Vereins treffen würden, so der Vorsitzende, der sich bei allen engagierten Vereinsmitgliedern für die wertvolle "Heimatarbeit" bedankte.

Mehlhorn erwähnte auch die bereits geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2019. So wird der Verein am 19. Mai einen Ausflug in die Rhön unternehmen. Vorgesehen ist dabei eine Fahrt mit einer historischen Dampfeisenbahn, einer Führung durch das Freilandmuseum Fladungen und ein Besuch bei der Grasmannsdorfer Schäferfamilie Keupp, die zu diesem Zeitpunkt ihre Schafe in der Rhön hütet. Noch seien Plätze für die Fahrt vorhanden.

Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk sprach in seinem Grußwort den Dank der Gemeinde für die vielfältigen Aktionen des Vereins aus. red