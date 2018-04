Heimat- und Kulturverein feiert mit dem Frankensima

Der Heimat- und Kulturverein Steinberg besteht seit 25 Jahren. Das Jubiläum wird mit einer Veranstaltungsreihe gefeiert. Der nächste Programmpunkt ist ein fränkisches Wirtshaus-Singen am 19. April mit dem allseits beliebten Frankensima.

Bodenständig, herzlich und bestens gelaunt: So präsentierte sich der Frankensima bei den bisherigen drei Auflagen seines Wirtshaus-Singens im Gasthaus "Zum Frack" mit teilweise über 100 sangeslustigen Gästen. Der gemütliche Abend mit Liedern und Humor geht nun in seine vierte Runde.

Initiator ist erneut der Heimat- und Kulturverein Steinberg, ist doch ein geselliges Zusammenkommen von Menschen im Gesang vereint - nach Überzeugung des Jubelvereins - gelebtes Brauchtum im besten Sinne.

Besonders freut man sich, hierfür wiederum den im Schrubberdorf längst zum guten Freund gewordenen Frankensima gewonnen haben zu können. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass Philipp Simon Goletz - besser bekannt als der Frankensima - jeden Herbst seinem treuen Steinberger Publikum sein neuestes Wirtshauskabarett vorstellt. Der Premiere im Frühjahr 2015, als der kauzige Wahl-Untersteinacher mit seinem Akkordeon erstmals auch in Sachen Wirtshaus-Singen in der "Staaberche Wirtschaftsuniversität" zu Gast gewesen war, folgten zwei ebenso begeistert aufgenommene Fortsetzungen. Hierbei wurden insbesondere Melodien aus dem von Andreas und Heiner Eidloth zusammengestellten Lieder-Büchlein angestimmt.



30 Lieder

Stolze 30 Volks-, Heimat-, Trink, Wander- und Wirtshaus-Lieder finden sich in dem vom Heimat- und Kulturverein Steinberg aufgelegten Heftchen, das auch zum Unkostenpreis erworben werden kann. Beginn des Wirtshaussingens ist um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Frack". Eintritt frei. hs