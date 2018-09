Heimat, die schmeckt - aber natürlich Bio! Bis zum 7. Oktober können interessierte Bürger im Rahmen der "Bio-Erlebnistage" heimische Bio-Produkte direkt vor der Haustüre erkunden und bei Genussmärkten, Betriebsbesichtigungen, Hoffesten und Kochevents auf eine ganz besondere Entdeckungsreise gehen - denn: Bayernland ist Ökoland!

Auch der Gemüsebauversuchsbetrieb der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bamberg öffnet dafür an zwei Aktionstagen (13. und 18. September) die Türen und zeigt mit Ingwer, Süßkartoffeln und Wassermelonen auch kulinarische Exoten. Außerdem erhalten die Besucher exklusive Einblicke in die laufende Forschungsarbeit.

Bio geht "steil nach oben"

Nicht nur die Verkaufszahlen von Biolebensmitteln steigen der Pressemitteilung zufolge kontinuierlich an, da die Verbraucher mehr und mehr auf gesunde und ausgewogene Ernährung aus umweltverträglichem Anbau achten. Sondern auch das Gemüse wächst mit Hilfe von Pflanztürmen steil nach oben. Das vergrößert nicht nur die Anbaufläche, sondern bringt den nachhaltigen Anbau auch in den urbanen Siedlungsbereich.

Wie Biogärtnern auf kleinstem Raum oder gar auf dem Balkon gelingt, wie eine Mischbepflanzung den Garten zu einem grünen van Gogh werden lässt oder essbare Blüten und Teekräuter für Abwechslung sorgen, zeigen die vielseitig gestalteten Schauflächen des Mustergartens. Zudem beantworten die "grünen Experten" an den Aktionstagen alle Fragen zum biologischen Anbau und stehen mit Rat und Tat rund um das Gärtnern und den Hausgarten zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Am Montag, 24. September, findet vor der Winterpause die letzte Führung im Gemüsebauversuchsbetrieb (5 Euro pro Person) statt, bei der nicht nur die Schauflächen im Außenbereich, sondern auch ein Blick in die sonst verschlossenen Gewächshäuser geworfen werden kann. Topaktuelle Themen sind hier der Einsatz von LED-Beleuchtung im Gewächshaus sowie der Anbau in hydroponischen Systemen, indem Salate, Kräuter und Co. das Schwimmen lernen.

Alles Wissenswerte dazu findet sich auf www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen. red