Heimat auf dem Kapellenberg

Gläubige feierten einen Gottesdienst zur Römerstädter Wallfahrt am Zeiler Käppele.

Seit 1947 treffen sich Heimatvertriebene aus dem Sudetenland jährlich am letzten Sonntag im Juli zur Römerstädter Wallfahrt. Der geschichtliche Hintergrund: Da nach dem Krieg das Lindenkirchel in Römerstadt (heute Rymarov in Tschechien) nicht mehr zur Wallfahrt erreichbar war, suchten sich die Gläubigen, die aus der Gegend um Römerstadt am Altvatergebirge stammten, das Zeiler Käppele als Alternative aus. Kamen zu Beginn noch sehr viele, wurden es in den letzten Jahren immer weniger Pilger, die einen Bezug zur alten Heimat haben und den Weg auf sich nehmen.

Am Freialtar

Trotzdem versammelten sich auch heuer einige Hundert Wallfahrer und Gläubige der Pfarreiengemeinschaft auf dem Kapellenberg, um gemeinsam mit dem Pfarrer Michael Erhart den Gottesdienst rund um den Freialtar zu feiern. Der Seelsorger verglich in seiner Predigt das "gute alte Kanapee" mit dem Glauben und der Liebe Gottes. Zu Beginn spielte er das Lied, das vielen älteren noch in guter Erinnerung ist, ein. Dabei machte er deutlich, dass dieses "Kanapee" mehr sei als ein Sofa. Für den Liedschreiber stand es für Heimat und Geborgenheit, mit dem er so verbunden war, dass er sogar darauf sterben wollte: das Kanapee als Sinnbild für ein Gefühl der Beheimatung.

Bei all dem, was auf das Leben einströmt, möchten die Menschen laut Erhart einen Ort wissen, auf den sie sich zurückziehen können, an dem sie ankommen können, an dem sie einfach sie selbst sein können und die Freuden und auch die Leiden des Lebens tragen und ertragen können. Und das sei immens wichtig, damals, in der guten alten Zeit, die keineswegs immer nur gut war, und auch heute, so betonte der Seelsorger.

Pfarrer Michael Erhart machte deutlich, dass sich in den über 70 Jahren der Römerstädter Wallfahrt unendlich viel getan habe. Die menschlichen Bedürfnisse könnten heutzutage viel eher befriedigt werden als früher, die Bindung zu Gott in der Erkenntnis, dass der Mensch nicht Zentrum oder gar Herrscher der Schöpfung ist, sei allerdings stark rückläufig. Es liege an den Menschen selbst, so Erhart, dass sie offen und einladend sind für andere, dass viele spüren können, so ein Glaube, der trägt, habe etwas von einem Kanapee, das in guten und schweren Zeiten einladend sein wolle. Denn diese Einladung gebe es auch von Gott, der sage: "Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid."

Gott wolle immer für die Menschen da sein, vielleicht nicht so bequem wie das Kanapee, aber mit großer Tragkraft, versicherte der Priester. HB