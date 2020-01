Heilwasser verkosten

Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen bietet am Donnerstag, 6. Februar, um 9.30 Uhr ein kostenloses Heilwasser-Tasting für touristische Anbieter, Leistungsträger und Partner an. Dabei werden Bad Kissinger Heilwässer probiert und deren Wirkweisen erläutert. Anschließend kann ein Konzert der Staatsbad Philharmonie besucht werden. Treffpunkt ist am Brunnenausschank in der Wandelhalle. sek