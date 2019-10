Baiersdorf 09.10.2019

Heilungsgottesdienst in St. Josef

Ein Heilungsgottesdienst mit Spendung der Krankensalbung in St. Josef Baiersdorf findet am morgigen Mittwoch, 16. Oktober, um 14 Uhr statt. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Turmsaal. Da in di...