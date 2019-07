Heilsames Singen erst am Montag

Das für den heutigen Donnerstag angekündigte Singen von heilsamen Liedern musste aus organisatorischen Gründen auf Montag, 22. Juli, verlegt werden. Es findet um 19 Uhr in der Schön-Klinik in Bad Staffelstein statt, aber nicht mehr in den Turnhallen, sondern im Schöncafé und dort in einem Seitenraum der Cafeteria. Bei den heilsamen Liedern handelt es sich um einfache Texte und Melodien aus verschiedenen Kulturen, die mehrfach wiederholt gesungen werden, so dass sie sich gut einprägen. Im ersten Teil der Kraftlieder geht es darum, sich neue Energien zu holen durch Bewegung, Rhythmus und Begleitinstrumente. Der zweite Teil ist eher dazu angetan, innerlich ruhig und zentriert zu werden zum Ausgang des Abends hin. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich; Kontakt: Elisabeth Espach, Telefon 09573/7911. red