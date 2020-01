Heilpraktikerin spricht über Schmerztherapie

Am Freitag, 7. Februar, hält Barbara Brändlein, Physiotherapeutin und sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie, ab 19.30 Uhr im Bughof 50 den Vortrag "Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht: Hype oder Hope?". Platzreservierungen sind unter der Telefonnummer 0951/50980100, 0175/7056023 oder per E-Mail an info@bughof50-bamberg.de möglich. red