Heilmann weiter spitze

Reinhold Nürnberger



Viviane Heilmann vom TV/DJK Hammelburg ist weiterhin auf der Überholspur unterwegs. Die 16-Jährige wurde in Erding Süddeutsche Meisterin der Altersklasse U18 über 400 Meter Hürden.



Leistung der Vorwoche getoppt

Erst vor einer Woche gelang ihr bei der internationalen Jugendgala in Schweinfurt der Sprung in die absolute nationale Spitze. Mit ihren da gelaufenen 62,05 Sekunden sah sie aber noch Luft nach oben. Jetzt legte sie mit 61,03 Sekunden in beeindruckender Manier nach. In Erding stimmte bei ihr auf der technisch schwierigen Strecke vor allem das Timing zwischen den Hürden. Im Abstand von 35 Meter standen die zehn, jeweils 76 Zentimeter hohen Hürden auf der Rundbahn verteilt. Heilmann begann mit 16 Schritten und stellte später auf einen kürzeren Schritt um. Nicht leicht, da immer den genauen Punkt zum Überlaufen der Hürden zu treffen. "Ich musste nur an einer Hürde etwas dribbeln", sagte sie. Die zweite Hälfte ist ohnehin ihre Stärke. Ohne sichtbare Erschöpfung und überaus druckvoll nahm sie wieder die letzten drei Hürden und lief zum sicheren Sieg.



In der Rangliste verbessert

Louisa Flachsland vom SC Friedrichsthal, die Schnellste der Meldeliste, wurde in persönlicher Bestzeit von 61,33 Sekunden Zweite. In der aktuellen deutschen U18-Rangliste verbesserte sich Viviane Heilmann über die 400 Meter Hürden nun auf Rang Drei. Den Kaderrichtwert (Jugend U20) für die Aufnahme in den Nachwuchs-Nationalkader verpasste sie in Erding noch um drei Hundertstel Sekunden. Aber schon bei den anstehenden Bayerischen- oder Deutschen Meisterschaften kann sie das nachholen.

Am zweiten Wettkampftag der Süddeutschen Meisterschaften lief Viviane Heilmann noch einmal die 400 Meter. Dieses Mal jedoch ohne die Hürden. In einem flotten Rennen wurde sie da in guten 57,62 Sekunden Vierte.