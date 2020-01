Das BBV-Bildungswerk Kulmbach lädt alle Interessierten zum Vortrag "Heilkraft der Gewürze - Grundlagen" am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in den Gasthof Hereth in Wirsberg, Hauptstraße 15, ein. Heilpraktikerin Doris Hartwig entführt in ihrem Vortrag in die wunderbare Welt der Gewürze. Er soll inspirieren, über die Welt der Standard-Küchengewürze hinaus zu experimentieren und sich auf Neues einzulassen. Es wird viele Informationen über die Vielfalt und Verwendung der verschiedensten Gewürze und deren Heilkraft geben. Auch die Wirkung und Anwendung der einzelnen Gewürze werden verdeutlicht. Die Teilnahme ist kostenlos. red