"Heiliges" Kulturgut in alter Synagoge

Aufgrund der maximal zulässigen Besucherzahl von zwei Personen pro Quadratmeter kann es beim Besuch der Genisa-Ausstellung im "Haus der Kultur - ehemalige Synagoge" in Reckendorf, Ahornweg 2, zu Wartezeiten kommen (Genisa ist ein manchmal vermauerter Hohlraum zur Aufbewahrung verbrauchter jüdischer liturgischer Schriften; die Red.).

Bei der Genisa-Ausstellung handelt es sich um abgelegtes "heiliges" Kulturgut der früheren jüdischen Gemeinde, die seit dem frühen 16. Jahrhundert vor Ort nachgewiesen ist. Die Funde wurden auf dem Dachboden über dem Deckengewölbe deponiert. Das Besondere an der Reckendorfer Genisa besteht darin, dass alle weiteren Betriebe, die im Gebäude eine handwerkliche Tätigkeit ausführten (Elektrotechnische Fabrik, Herde-Fabrik und Schuhfabrik), diesen Raum unter dem Dach ebenfalls für ihre Abfalllagerung benutzt haben. So bekommt man einen einmaligen Überblick über die wechselhafte Geschichte des Gebäudes.

Jüdische Auswanderer aus Reckendorf gehörten seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten zu den Gründungsvätern in Kalifornien (Los Angeles/San Francisco) und Oregon. Sie haben einen beträchtlichen Beitrag zur dortigen Landesentwicklung geleistet. Noch heute bezeichnen sich die Nachkommen als "The Reckendorfer" und stellen trotz aller Bescheidenheit eine Elite dar.

In der Reckendorfer Genisa fanden sich sehr viele Textilreste. Die meisten wurden dazu benutzt, um Gebetsriemenbeutel herzustellen, wobei man das dafür benötigte Material aus einem Stück Stoff herausschnitt und den Rest auf dem Dachboden entsorgte. Auch Schuhe für Personen aller Altersklassen wurden unter dem Fundmaterial entdeckt.