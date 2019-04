"Heiliges Grab" im TV

Zum Osterfrühstück sind alle Gläubigen nach der Auferstehungsfeier der Pfarrei St. Kilian am morgigen Ostersonntag, 5 Uhr, in den Pfarrsaal eingeladen. Nach dem Auferstehungsamt sowie in allen Gottesdiensten am Ostersonntag werden nach altem Brauch Speisen gesegnet.

Das "Heilige Grab" in der Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg ist wieder aufgebaut und kann ab sofort zu den Öffnungszeiten der Staffelbergklause besucht werden.

TV-Oberfranken berichtet am Ostersonntag um 8.30 Uhr, 10.30 Uhr, 20.15 Uhr und 22.15 Uhr über das "Heilige Grab". Am Ostersonntag ist zudem um 19 Uhr in Loffeld Gottesdienst und am Ostermontag um 18 Uhr in Reundorf. In der Georgenkapelle wird am Dienstag, 23. April, 19 Uhr, Patronatsfest gefeiert; ebenfalls um 19 Uhr ist Wortgottesfeier in der Seniorenresidenz am Kurpark 6.

Markus-Prozession

Zur Markus-Prozession nach Vierzehnheiligen lädt die Pfarrverwaltung am Donnerstag, 25. April, ein. Weggang ist um 16 Uhr an der Pfarrkirche. Der Gottesdienst in der Basilika beginnt um 17.30 Uhr. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche um 19 Uhr entfällt an diesem Tag. Um 16 Uhr ist auch Gottesdienst im Pflegeheim. In Wolfsdorf ist am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr Gottesdienst, und in der Annakapelle beginnt um 19.30 Uhr die nächste Spätschicht mit der Band "Viels@itig".

Auf die "Atempause" mit dem Kinderchor "Happy Smile" und der Band "Viels@itig" am Sonntag, 5. Mai, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian wird jetzt schon hingewiesen. Die Listen der Sammler der Gößweinsteiner Wallfahrt liegen zur Abholung im Pfarrbüro bereit und können dort zu den Öffnungszeiten mitgenommen werden. Die Sammlung findet im Zeitraum 29. April bis 12. Juni statt. pf