Heiliger Sebastian zog um

Die Wizardfreunde in Neubrunn gaben der Bild-Eiche-Figur einen neuen Platz. Uwe Derra befestigte den Heiligen Sebastian an einem Ahorn, wie er selbst mitteilte. Derra ist der Organisator der Wizardturniere im Dorf.

In vielen Orten im fränkischen Raum stehen oder hängen an Straßen oder in der Flur Marterl und Kreuze und sogenannte Bild-Eichen (meistens waren es Eichen an den Straßenrändern). Die Wizardfreunde haben aus dem Erlös eines Kartturniers eine Bild-Eiche-Figur anfertigen lassen, die den Verkehrsteilnehmern als Schutzpatron auf ihren Wegen beistehen soll.

Die Neubrunner Bild-Eiche-Figur hing an einem Baum an der Abzweigung Dörfliser Kehre auf der Straße im Ebelsbachtal Richtung Neubrunn. Jetzt wurde der Heilige Sebastian (Ortspatron von Neubrunn) an einem Ahornbaum am Kneipp-Becken am Südeingang des Ortes neu platziert. Der Baum an der Abzweigung war aus Sicherheitsgründen für die Verkehrsteilnehmer schon vor einiger Zeit gefällt worden.

Besser geschützt

Die Wizardfreunde meinen, dass der Heilige Sebastian als Schutzpatron auch am Kneipp-Becken den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern und anderen Menschen, die vorbeikommen, seinen "himmlischen Verkehrssegen" mitgeben kann. Des Weiteren kann die Figur an dieser Stelle auch vor Witterungseinflüssen leichter geschützt und dort besser gereinigt werden.

Die Halterung wurde so angefertigt, dass der Stammzuwachs des Baumes durch Nachstellen ausgeglichen werden kann und somit der Baum also nicht verletzt wird. Franz Knab hat die Halterung bereitgestellt. red