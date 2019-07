Heiliger Christopherus - Patron aller Autofahrer

Am Mittwoch, 24. Juli, gedenkt die katholische Kirche des heiligen Christopherus, der zu den 14 Nothelfern gezählt wird. Der heilige Christopherus wird als der Patron all derer, die unterwegs sind, vor allem der Autofahrer, weltweit verehrt. Die Franziskaner von Vierzehnheiligen nehmen dies zum Anlass, am Sonntag, 21. Juli, um 14 Uhr eine Andacht zu Ehren des heiligen Christopherus und danach eine Fahrzeugsegnung zu halten. In Absprache mit der Stadt Bad Staffelstein dürfen deshalb die Fahrzeuge zur Basilika durchfahren und auf dem Platz davor parken. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die obere Schranke nicht geöffnet ist. Die Franziskaner von Vierzehnheiligen freuen sich, wenn viele Menschen diese Möglichkeit nutzen, um sich selbst und ihren fahrbaren Untersatz unter den Segen Gottes zu stellen. Dazu sind nicht nur Autofahrer, sondern auch Motorradfahrer, Fahrradfahrer, ja sogar Bulldogfahrer und besonders auch alle Kinder mit ihren Fahrzeugen eingeladen. red