Heiligenkrone überführt Dieb

Es war Ende November 1983, als ich den Kapellenbesitzer Josef Welscher in Remitzhof/Erlabrück aufsuchte, um ihn über Diebstahlsicherungen von Heiligenfiguren in seiner Kapelle zu beraten. Er war sich jedoch sicher, dass dies nicht nötig wäre, denn kaum jemand kenne seinen versteckt gelegenen Bauernhof - und Fremde gleich gar nicht.

Genau 14 Tage später nahm ich deshalb verwundert seinen Anruf entgegen, in dem er vorsichtig anfragte, ob ich vielleicht seine beiden Heiligenfiguren aus der Kapelle entfernt hätte, denn er vermisse sie kurz nach meinem Besuch am 8. Dezember. Als ich dies verneinte, war der Schrecken groß. "Dann senn sa wirklich geklaut wordn", war sein einziger Kommentar.

Kapellen kontrolliert

Nichts Gutes ahnend, suchte ich nach dieser Meldung zehn weitere Kapellen in den umliegenden Gemeinden auf und stellte fest, dass auch aus der Martinskapelle bei Birnbaum drei wertvolle Heiligenfiguren verschwunden waren. Das Fehlen des heiligen Heinrichs und der heiligen Kunigunde sowie eine Pietà, alles aus dem 18. Jahrhundert, war bislang nicht aufgefallen.

Es war eine glückliche Fügung, dass ich die Inventarisierung aller Kapellen und deren Ausstattung im Landkreis Kronach in Wort und Bild abgeschlossen hatte und dadurch in der Lage war, der Landespolizei das Bildmaterial und die Beschreibung des Diebesgutes zu übergeben. Einige Monate des Wartens auf Ermittlungserfolg vergingen, bis mich schließlich im März 1984 ein Anruf des Landeskriminalamtes München erreichte, in dem man mir freudig mitteilte, dass das gesamte Diebesgut sichergestellt worden sei und demnächst an die Besitzer übergeben werden sollte.

Die Wiederbeschaffung des Diebesgutes lief wie in einem Kriminalroman ab. Hauptrolle spielte dabei die Krone des heiligen Heinrichs. Die Polizei fand diese im Auto eines Augsburger Kaufmanns, der wegen eines anderen Vergehens angezeigt und festgenommen worden war. Bei einem Vergleich der Krone mit denen beim Landeskriminalamt München vorliegenden Fotos und Angaben stellte sich heraus, dass sie zu der Heiligenfigur aus der Kapelle in Birnbaum gehörte.

Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen der Kunstfahnder führten zu einem Antiquitätenhändler im Kreis Dillingen. Bei der Durchsuchung seiner Geschäftsräume fand man auch die gestohlene Pietà vom Remitzhof. Als die Polizei ihm anhand von Fahndungsfotos beweisen konnte, dass er Diebesgut erworben hatte, nannte er die Adressen der Käufer der übrigen vier Figuren. Es waren Liebhaber von religiöser Kunst aus Ravensburg und Waldshut-Tiengen, die sie erworben hatten. Als Verkäufer des Diebesgutes und Tatverdächtige für die Einbrüche ermittelte man den in Augsburg festgenommenen Kaufmann und dessen 19-jährigen Bruder. Schon zehn Jahre zuvor waren sie durch den Landkreis gezogen und hatten sich "leichte Beute" für ihre Diebeszüge ausgespäht.

35 Prozent

Mit der Übergabe der Heiligenfiguren an ihre Besitzer dankten die anwesenden Kriminalbeamten aus München und Coburg allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Dass dieser Fall gelöst werden konnte, sei sehr erfreulich, da die Aufklärungsquote bei Diebstählen von Kunstgegenständen in Bayern bei etwa 35 Prozent liege. Auch der damalige Bürgermeister der Marktgemeinde Steinwiesen, Reinhold Renk, und die Kreisheimatpfleger Karl Hund und Roland Graf dankten der Polizei für den schnellen Erfolg.