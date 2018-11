Heiligenhof: Vortrag von Peter Becher

Das nächste Heiligenhofgespräch findet am Mittwoch, 28. November, ab 16 Uhr in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" in Bad Kissingen, organisiert von der Akademie Mitteleuropa und der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, statt. Peter Becher, Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins (München), spricht zum Thema "Stifters Sterben und Tod - oder Was mir Tante Marie erzählte". Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung an: Der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, Fax: 0971/714 747 oder per Mail (hoertler@heiligenhof.de). red