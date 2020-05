Heiligenfeld Kliniken helfen

Die gegenwärtige Situation um die Corona-Pandemie ist eine nie da gewesene Herausforderung. Gerade die Isolation zahlreicher Menschen bringt diese an ihre Grenzen und kann Ängste und Sorgen verursachen, die lang andauernden Stress mit drastischen Folgen erzeugen. "Vor allem alleinstehende und ältere Menschen, die kaum über die sozialen Medien vernetzt sind, stehen vor einer schwierigen Herausforderung. Der ausbleibende Kontakt zu anderen Menschen kann eine depressive Stimmungslage verstärken", sagt Dr. med Heinz-Josef Beine, Chefarzt der Rosengarten Klinik Heiligenfeld, in einer Pressemitteilung der Kliniken.

Die Heiligenfeld Kliniken wollen den Menschen helfen, damit sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen Ängsten und Nöten. Einerseits berücksichtigt die Behandlung die persönliche Lebenssituation der Patienten, andererseits greift sie die Herausforderungen auf, mit denen sich viele Menschen aktuell konfrontiert sehen. Als direkte Reaktion auf die Corona-Krise bietet die Klinikgruppe eine zwei- bis vierwöchige Kurzzeittherapie an. Der Fokus liegt auf den Teilbereichen Soziales, Kompetenzen und Sinnfindung. "Bei den Gruppen- und Einzeltherapien sollen unsere Patienten innere Stärke und notwendige Strategien für die Zeit nach der stationären Behandlung entwickeln", beschreibt der Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld Dr. med Jürgen Kräutter das Ziel des Therapieangebots.

Hilfe bietet auch die Möglichkeit zur Behandlung in der Krisengruppe für gesetzlich Versicherte aus Bayern. Konzipiert für eine kurzfristige Aufnahme zur Stabilisierung und Regeneration bei einer maximalen Behandlungsdauer von 14 Tagen, liegt auch hier der Fokus auf der speziellen Situation angesichts der Corona-Pandemie. "In den Krisengruppen ist eine hohe Therapiedichte vorhanden, eine höhere Präsenz des therapeutischen Personals und es gibt sehr viele Einzel- und Gruppenkontakte, die Nähe und Halt vermitteln", so Dr. med. Hans-Peter Selmaier, Chefarzt der Fachklinik Heiligenfeld. Infos unter: heiligenfeld-hilft.de red