Heiligenfeld: Anschlussheilbehandlung wird weiterhin aufrechterhalten

Die Heiligenfeld GmbH hat sich nach der Erstmeldung des Landratsamtes Bad Kissingen mit einer Presseinfo zu Wort gemeldet. Dabei ging es um die von der Covid-19-Infektion betroffenen Patienten in der Einrichtung. In der Luitpoldklinik Heiligenfeld gibt es zwei Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sie sind in Einzelzimmern isoliert, ihr Gesundheitszustand wird intensiv beobachtet und regelmäßig klinisch untersucht.

Vier weitere Patienten wurden ebenfalls positiv getestet, konnten die Klinik jedoch bereits verlassen und befinden sich zu Hause in häuslicher Quarantäne.

Daneben gibt es bei Tests unter den Mitarbeitern drei bestätigte Fälle. Die betreffenden Personen befinden sich zu Hause in häuslicher Quarantäne, Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt.

Außerdem erklärt die Heiligenfeld GmbH, dass sie abweichend zu anderen zwischenzeitlich geschlossenen Kliniken ihrem Versorgungsauftrag weiterhin gerecht werden möchte. Weiter heißt es in der Presseinformation: Anschlussheilbehandlungen (AHB) werden durch Akutkrankenhäuser eingeleitet und in Reha-Einrichtungen durchgeführt. In der Luitpoldklinik Heiligenfeld stehen AHB insbesondere nach Operationen am Bewegungsapparat und bei Krebserkrankungen an.

"Diese Form der Rehabilitationsleistung stellt einen sehr wichtigen Teil der Behandlungskette dar, der weder ausgesetzt noch lange aufgeschoben werden kann. Aus diesem Grunde sollen die AHB-Leistungen so lange wie möglich und bestmöglich weiterlaufen", erklärte jüngst die Deutsche Rentenversicherung in einem Rundschreiben. Die Geschäftsführung der Heiligenfeld GmbH macht deutlich, dass eine Corona-Infektion im Verlauf einer AHB kein Grund sein könne, diese wichtige und notwendige Behandlungsform generell einzustellen. Als notwendige Vorsichtsmaßnahme halten sich die Heiligenfeld Kliniken an die Empfehlungen des Robert Koch Instituts (RKI).

Generelles Besuchsverbot

Es werden erhöhte Schutzmaßnahmen für Patienten und Mitarbeiter umgesetzt. Außerdem gilt in allen Heiligenfeld Kliniken ein generelles Besuchsverbot für Angehörige, Freunde und Bekannte. red