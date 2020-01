Heilige Könige besuchen auch Höfles, Zeyern und Oberrodach

Das Bild von der Krippe, wie wir sie alle kennen, ist ein Bild des Friedens. Und am Fest der Heiligen Drei Könige ist dieses friedliche Krippenbild komplett geworden: Die letzten Gäste sind eingetroffen. Das Bild zeigt die Sternsinger in Höfles vor ihrer Aussendung in die Filialgemeinde Höfles und die Pfarrei Zeyern mit Oberrodach mit Kaplan Florian Will. Foto: privat