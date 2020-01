Heilige Drei Könige bleiben noch länger

Neben traditionell fränkischen Krippen sind Krippen aus dem Alpenraum und Weihnachtsdarstellungen von anderen Kontinenten bei der Ausstellung der Bamberger Krippenfreunde in der Maternkapelle zu bestaunen. Noch bis Sonntag, 12. Januar, sind die rund 40 Darstellungen zu besuchen. Öffnungszeiten der Ausstellung sind werktags von 13 bis 17 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. red