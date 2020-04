Heilige Corona

Das Thema Corona ist weltweit in aller Munde - leider, möchte man sagen. Es wird in der heutigen schwierigen Zeit verbunden mit dem Virus Covid-19, das zur Schädigung der Lunge führt und schon Tausende Menschen hinweggerafft hat und gegen das, trotz intensiver Forschung, bis heute kein Impfstoff gefunden wurde.

Das Virus hat zu erheblichen Einschränkungen des menschlichen Miteinanders geführt und stellt die Welt auf allen Gebieten vor große Herausforderungen. Corona hat aber noch eine andere Bedeutung.

"Ich habe heute Nacht von Corona geträumt und dann gegoogelt", sagte eine ältere Frau aus Unterpreppach unserer Zeitung. Ein Blick ins Internet zeigt, dass die gleichnamige Heilige aus dem zweiten Jahrhundert Patronin für Seuchen war, deren Gedenktag am 14. Mai begangen wird. Ein Teil ihrer Gebeine soll im Aachener Dom liegen. Genaue Lebensdaten der Schutzpatronin kennt man nicht.

Entweder lebte sie im ausgehenden zweiten oder Ende des dritten Jahrhunderts. Sie soll die Frau des Märtyrers Victor gewesen sein. Nach der Legende wurde sie nur 16 Jahre alt, bevor sie als Christin, wie ihr Mann, den Märtyrertod starb. Auch wo das genau gewesen sein soll, ist nicht ganz klar. Man vermutet in Damaskus, Antiochia oder Alexandria. Sie soll einen schrecklichen Tod erlitten haben, indem sie an zwei niedergebeugte Palmen gebunden und zerrissen worden ist, als die Palmen wieder emporschnellten. Zwei Palmen sind deshalb auch ihr Zeichen.

Die Heilige gilt unter anderem als Schutzpatronin gegen Unwetter, Seuchen, aber auch als Schutzheilige der Schatzsucher und steht für Standhaftigkeit im Glauben. Die Schutzpatronin Corona wird in vielen Orten, Regionen und Ländern verehrt, so zum Beispiel in Österreich, Italien, Tschechien oder Deutschland. In Bayern und Österreich gibt es sogar eigene Corona-Wallfahrten.

Vieles im dunkeln

Es sei nicht ausgeschlossen, heißt es, nach überstandener Coronakrise um den Schrein herum eine "Corona-Ausstellung" in Aachen zu konzipieren, allerdings für die heilige Corona.

Die heilige Corona hat mit dem gleichnamigen Virus, das derzeit die Welt im Atem hält, nichts zu tun, außer dass wie auch bei Covid-19 vieles im dunkeln bleibt. Bleibt nur zu hoffen, dass die "gute Corona" ihre Macht entfaltet und das böse Corona-Virus zurückdrängt und bald verschwinden lässt.