LKR Bamberg 05.12.2019

Heiligabend geschlossen - Silvester geöffnet

Der Fachbereich Abfallwirtschaft am Landratsamt Bamberg weist darauf hin, dass am 24. Dezember sämtliche Wertstoffhöfe geschlossen bleiben. An Silvester sind jedoch Anlieferungen bei den Einrichtungen...