Heilig-Kreuz-Kirche steht im Mittelpunkt

Der 700 Einwohner zählende Ortsteil Reitsch der Gemeinde Stockheim steht am Wochenende im Zeichen seiner Kirchweih. Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag, 9. Juni, um 8.45 Uhr mit Pater Waldemar in ...