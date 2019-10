Heilgersdorfer behaupten die Führung

Mit dem 3:1 beim TSV Gleußen haben die Fußballer des SV Heilgersdorf am 14. Spieltag ihre knappe Führung in der Kreisklasse Itzgrund vor dem TSV Scherneck behauptet. Der SV Hafenpreppach (8.) verlor beim SV Tambach (3.) mit 2:4). Das Tabellenschlusslicht SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II unterlag mit 0:5 beim TSV Rossach (13.). TSV Rossach - SG Eyrichsh./Ebern II 5:0 (3:0)

Mit diesem Ergebnis waren die Gäste aus Eyrichshof letztlich noch gut bedient. Der TSV Rossach kontrollierte die Begegnung über die gesamte Spielzeit hinweg und vergab noch zahlreiche Möglichkeiten, während die SG nur zu wenigen zwingenden Chancen kam, zumal sich im Spiel nach vorn einfach zu wenig tat. - Tore: 1:0 Hopf (4.), 2:0 Treubert (25., Elfmeter), 3:0 Hopf (40.), 4:0 Treubert (57.), 5:0 Treubert (60.). TSV Gleußen - SV Heilgersdorf 1:3 (0:0)

Die Gleußener TSV-Fußballer verlangten den favorisierten Gästen aus Heilgersdorf in diesem Derby alles an Können ab und hielten die Begegnung bis eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit dem 1:1 offen. Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch, jedoch ohne Tore vor der Pause. Elf Minuten nach dem Wiederbeginn gingen die Hausherren durch Alexander Schneiderbanger per Strafstoß in Führung. Nun legte der SV Heilgersdorf noch eine Schippe drauf und kam durch Tim Holzheid (71. Minute) zum Ausgleich, während Sascha Steiner in der 75. und 83. Minute die entscheidenden Treffer besorgte. SV Tambach - SV Hafenpreppach 4:2 (0:1)

In der packenden Auseinandersetzung lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde zugunsten der derzeit gut aufgelegten Tambacher. Die Hafenpreppacher SV-Fußballer lagen mit 2:0 vorn, konnten jedoch diese Führung nicht behaupten, zumal der SV Tambach die richtige Antwort parat hatte und letztlich verdient den Dreier in seinem "Waldstadion" behielt. - Tore: 0:1 Hafenecker (40., Elfmeter), 0:2 Schnabel (50.), 1:2 Spiegel (56.), 2:2 Zapf (63.), 3:2 Schorr (76.), 4:2 Zapf (92.) di