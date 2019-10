Heilgersdorf reicht ein Tor

Zu einem glücklichen 1:0-Sieg sind die Fußballer des Spitzenreiters SV Heilgersdorf im Derby der Kreisklasse Itzgrund gegen die DJK/FC Seßlach (6.) gekommen. Mit 0:7 unterlag Schlusslicht SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II dem TSV Scherneck (2.). 2:2 spielte der SV Hafenpreppach (9.) beim TSV Coburg-Scheuerfeld (5.). SV Heilgersdorf - DJK/FC Seßlach 1:0 (1:0)

Rund 350 Zuschauer hatten sich auf dem Heilgersdorfer Sportgelände eingefunden, um dieses Nachbarderby zu verfolgen. Mit der jungen Seßlacher Truppe stellte sich der erwartet unbequeme und spielstarke Gegner vor, der ebenbürtig war. Die Heilgersdorfer kamen nach einer Viertelstunde durch Lukas Filberich per Strafstoß zum "goldenen Tor". Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, teils sogar mit Vorteilen der Seßlacher, die nach dem Wechsel den Ausgleich mehrmals auf den Fuß hatten. TSV Scheuerfeld - SV Hafenpreppach 2:2 (1:2)

Die Hafenpreppacher gingen ihre Aufgabe voll konzentriert an. In der 20. Minute kamen sie zur Führung durch Ciro Esposito, die Adrian Wolf zehn Minuten später auf 0:2 ausbaute. Das Scheuerfelder 1:2 fiel in der 45. Minute. Die Hausherren kamen nach gut einer Stunde zum Ausgleich. SG Eyrichshof/Ebern II - TSV Scherneck 0:7 (0:4)

Die Gastgeber mussten gegen den Tabellenzweiten die erwartet deutliche Niederlage hinnehmen. Der TSV war überlegen. - Tore: 0:1 Trommer (4.), 0:2 Trommer (39.), 0:3 Reißmann (41.), 0:4 Sommerluksch (44.), 0:5 Sommerluksch (51.), 0:6 Füchtner (59.), 0:7 Sommerluksch (66.). di