Heilfelsen in der Burgruine

Der Heimatverein Pfarrweisach lädt für Freitag, 27. September, um 16 Uhr zu einer Führung in der Burgruine Lichtenstein ein. Abfahrt ist in Pfarrweisach um 15.45 Uhr; es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Oswald Tränkenschuh aus Königsberg will die Heilfelsen im Bereich der Ruine, des Sagenpfads und des Teufelsfelsens erläutern. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; freiwillige Spenden werden gerne angenommen, schreibt der stellvertretende Vorsitzende Hermann Weidner. Bei ihm sollen sich die Teilnehmer bis Sonntag, 22. September, anmelden (Telefon 09535/1243 oder E-Mail: hermann.weidner@web.de). alc