Heilfastenwoche im Seelsorgebereich

Heilfasten lädt ein, die uralte Einheit von leiblichem Fasten, solidarischem Handeln und gottesdienstlichem Feiern neu zu entdecken. Für interessierte Männer und Frauen, die eine Woche auf feste Nahrung verzichten wollen, findet in der Zeit vom Freitag, 5., bis Freitag, 12. April, eine Fastenwoche statt. Regelmäßige Treffen am Abend unter Anleitung unterstützen das Fasten und geben inhaltliche und spirituelle Impulse. Das ersten Treffen findet statt am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Pfarrheim in Leutenbach, Am Pfarrgarten 6. Weitere Informationen sind im Pfarrbüro Pinzberg bei Pastoralreferentin Helga Deinhardt unter Telefon 09191/976291 oder 0170/6356444 erhältlich. red