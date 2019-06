Heilerziehungspflege-Schüler spenden für Hospizverein

Besonders freuen durfte sich die Vorsitzende des Hospizvereins Coburg, Irmgard Klausen, über eine Spende in Höhe von 1270 Euro, die sie von den Schülern der Fachschule für Heilerziehungspflege der Gemeinnützigen Gesellschaft für Soziale Dienste (GGSD) in Coburg erhalten hat. Gesammelt wurde der Spendenbetrag während des Tags der offenen Tür am Privaten Beruflichen Schulzentrum Coburg, anlässlich dessen Heilerziehungspflege-Schüler und Lehrkräfte für Besucher ein Kuchenbüfett mit vielen süßen Spezialitäten vorbereitet hatten.

Der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ist auch im Unterricht an den Fachschulen für

Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe des Coburger Schulzentrums ein wichtiges Thema, heißt es in einer Pressemitteilung. "Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass niemand alleine sterben oder trauern muss und die Familie und das Umfeld am Lebensende von schwerkranken Menschen nicht mit ihren Fragen und Ängsten alleine gelassen werden. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, dem Hospizverein Coburg e.V. finanziell unter die Arme zu greifen", so Stefanie Jancik, Schülerin der Klasse HEP18 an der Fachschule für Heilerziehungspflege der GGSD. Bei der Spendenübergabe waren Niklas Ankenbrand, Andrea Tübner, Stefanie Jancik, Melanie Leibold (alle HEP18), Irmgard Klausen und Stephanie Kohrhammer, Lehrkraft des Privaten Beruflichen Schulzentrums Coburg, anwesend. red