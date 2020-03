Heiland erstrahlt in neuem Glanz

Der Vorgänger des heutigen Missionskreuzes am Wegrand zum Friedhof der Pfarrei Banz stammt aus dem Jahr 1950. "Ich erinnere mich noch gut daran", sagt Geldner, "als wir uns 1995 an die Arbeit machten und das marode Kreuz ersetzten. Hierzu wurde auch ein neues Fundament gesetzt. Michael Dinkel, Heinrich Leicht und mein Vater Ludwig unterstützten uns dabei."

Besonders zugesetzt hatten die Witterungseinflüsse über die knapp 25 Jahre, die seitdem vergangen sind, der Figur des gekreuzigten Heilands. Geldner: "Erst bei der Abnahme erkannte ich die Schäden. Unter anderem war eine Hand abgebrochen."

Aufwendige Reparatur

Eine Reparatur erschien Geldner noch sinnvoll, deshalb machte er sich an die Arbeit: Leimen, schleifen, schnitzen - am Ende galt es, eine witterungsbeständige Farbe aufzubringen. Das Kreuz aus Eichenholz selbst befand sich noch in einem guten Zustand. Um den Heiland künftig besser vor Witterungseinflüssen zu schützen, verlängerte Geldner die Bedachung und installierte ein maßgefertiges Glasvordach.

Freude herrschte beim Anbringen des restaurierten Heilands bei Karl-Heinz Geldner und seinem Sohn Christopher: Alles passte!

"Das war Ehrensache!"

Nach den Kosten gefragt, meinte der Zimmerermeister: "Das war Ehrensache und eine Spende der Familie, sprich: der Zimmerei Geldner. Mögen sich die Besucher des Friedhofes und die vielen Wanderer am neuen Glanz des Missionskreuzes erfreuen!"

Am Palmsonntag, 5. April, trifft sich die Kirchengemeinde um 9 Uhr am restaurierten Kreuz. Pfarrvikar Christian Montag wird hier Palmenzweige und das Kreuz weihen. Danach erfolgt eine Prozession zur Kirche und zum Gottesdienst.