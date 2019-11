Besonders in den Wochen vor Weihnachten ist man gefordert. Gleichzeitig ist es auch die Zeit im Jahr, in der die Sehnsucht nach Heil intensiv gespürt wird. Mit Tanz und Stille sowie mit Übungen aus verschiedenen Bereichen der Körperarbeit will die Veranstaltung "Heil werden" der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein der Sehnsucht nach Lebendigkeit Raum geben. Termin ist von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember. Anmeldung ist erbeten bis Freitag, 29. November. Näheres bei der KLVHS Feuerstein unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red