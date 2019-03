Heiko Kaiser ist neuer Kommandant in Wolfersdorf

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Wolfersdorf wurde Heiko Kaiser einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt. Sein Vorgänger Hans-Dieter Seedtke - er war 24 Jahre im Amt - stellte sich als Zweiter Kommandant zur Verfügung. Die Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Rainer Detsch hatten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Werner Buckreus, stellvertretender Vorsitzender Benedikt Barnickel, Kassierin Silvia Welsch, Revisoren Daniel Kaiser und Nicole Agel, Schriftführer Thomas Lang und Gerätewart Stefan Fleischmann. Kreisbrandinspektor Harald Schnappauf und Bürgermeister Rainer Detsch würdigten das 24-jährige, zuverlässige Engagement von Hans-Dieter Seedtke. "Er hat sich um die Feuerwehr Wolfersdorf bleibende Verdienste erworben", so Schnappauf und Detsch.

Vorsitzender Werner Buckreus ging auf verschiedene Aktivitäten ein. So sei das Dorffest an zwei Tagen wieder ein Erfolg geworden. Weitere Höhepunkte waren die Beteiligung beim Feuerwehrjubiläum in Burggrub, das Fahnenjubiläum in Haig, der Florianstag in Neufang sowie die Nachtwanderung nach Welitsch.

Wie Kommandant Hans-Dieter Seedtke ausführte, habe man zwölf Übungen abgehalten, die gut besucht gewesen seien. Präsenz gezeigt habe man auch bei der Großraumübung in Haßlach bei Kronach. Vorbildlich sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stockheim gewesen.

Laut Jugendwartin Silvia Welsch habe man den Wissenstest in Wolfersdorf, an dem sich der Nachwuchs der Stockheimer Ortsteile beteiligte, durchgeführt. Höhepunkt der Aktivitäten war die Ausrichtung der Jugendflamme Teil 2 auf Landkreisebene in Wolfersdorf mit 43 Teilnehmern anlässlich des 15-jährigen Bestehens der örtlichen Jugendfeuerwehr. Besonders lobte sie die Leistungen der 17-jährigen Daniela Philipp, die mit großem Erfolg an der bayerischen Jugendleistungsprüfung in Marktrodach teilgenommen habe. Silvia Welsch erwähnte auch das erfolgreiche Abschneiden von Jannik Philipp (Bronze) sowie Daniela Philipp, Fabian Philipp und Elisa Kröller (alle Gold).

Urkunden wurden überreicht an Richard Schatz (50 Jahre Treue), Edmund Löffler sowie Marco Rettbrecht (beide 25-jährige Zugehörigkeit).

Wie Bürgermeister Rainer Detsch ausführte, habe die Wolfersdorfer Wehr einen wesentlichen Beitrag für die Dorfgemeinschaft geleistet. "Eindrucksvoll ist der Zusammenhalt", lobte der Rathauschef. Auch Kreisbrandinspektor Schnappauf zeigte sich beeindruckt von der Basisarbeit der Wolfersdorfer Wehr. Vor allem sei die Nachwuchsarbeit Spitze. Gerd Fleischmann