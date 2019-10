Heiko Heßelbach aus Rainau vermisst

Nachfolgende Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Aalen mit Bezug nach Rödental wurde über die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg herausgegeben. Seit Montagnachmittag wird der 51-jährige Heiko Heßelbach aus Rainau (liegt nördlich von Aalen in Baden-Württemberg) vermisst. Das ist bekannt: Er verließ gegen 16 Uhr sein Haus. Es gibt Hinweise, dass er mit der Bahn gefahren ist und am Montagabend gegen 18 Uhr noch in Wallhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) war. Der weitere Aufenthaltsort ist unbekannt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Heiko Heßelbach ist circa 185 Zentimeter groß, hat kurze dunkle gewellte Haare. Er war bekleidet mit einer roten oder braunen Outdoorhose und einer schwarzen Softshelljacke.Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann, möge sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. red