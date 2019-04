Heidi Bruckner führt den Seniorenverein weiterhin

Bei der Hauptversammlung des Seniorenvereins Meeder in der Aula der Anna-B.-Eckstein-Schule stellten sich alle Vorstandsmitglieder der Wiederwahl. Somit bleibt Heidi Bruckner die Vorsitzende. Ihr Stellvertreter ist weiterhin Ralf Gerlicher. Kassier ist Heinz Scheler, Schriftführerin Karin Leineweber, Kassenprüfer sind Adalbert Unbehaun und Bernd Oehme.

Heidi Bruckner konnte zu der Versammlung rund die Hälfte der Mitglieder begrüßen. Diese erfuhren, dass das vergangene Jahr gut gewesen sei. Bruckner: "Alle angebotenen Veranstaltungen und Ausflüge waren bestens besucht." Am Ende des Jahres hatte der Verein 134 Mitglieder, am Versammlungstag gab es sogar zwei Neuanmeldungen. Auch wenn es neun Abmeldungen gegeben habe, sei sie doch zufrieden, sagte die Vorsitzende. Erfreulich sei auch der Kassenbestand, der dank einer Spende der SÜC höher ausgefallen sei als erwartet. Durch die rege Teilnahme an den Ausflügen sei ein Überschuss in die Kasse geflossen, ebenso durch Spenden bei Geburtstags- und Jubiläumsbesuchen. "Alle Mitglieder trugen zur guten Finanzlage bei", sagte Bruckner. Besonders hob sie einen 95. Geburtstag bei einem Mitglied hervor, das diesen bei bester Gesundheit gefeiert habe. Es habe auch zu einer Gnaden-Hochzeit gratuliert werden können. Alle Aufgaben seien gut erledigt worden, sagte Bruckner und bedankte sich für die Unterstützung bei ihren Vorstandsmitgliedern.

Auch Bürgermeister Bernd Höfer dankte. Viel Liebe und Leidenschaft sei den Berichten des Vorstands zu entnehmen. Der Seniorenverein sei neben dem VdK und den BRK-Marienvereinen ein wichtiger Baustein im Gemeindeleben. Die Gemeinde könne diese Aufgaben nicht übernehmen, sie würde dabei an ihre Grenzen stoßen, sagte Höfer.

Musikalisch wurde die Versammlung vom Gesangverein Neida mit Unterstützung des Frauenchores Beiersdorf unter Leitung von Gabi Schäffner-Krumm mit vier Liedern eröffnet. Bei zwei weiteren Frühlingsliedern sangen alle Mitglieder fröhlich mit. Karin Günther