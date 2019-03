Hegeschau und Hauptversammlung

Der Jagdschutz- und Jägerverband Kronach lädt zur öffentlichen Hegeschau am kommenden Sonntag, 31. März, 14 Uhr, in die Zecherhalle nach Neukenroth ein. Ausrichter ist die Hegegemeinschaft Rothenkirchen. Um 15 Uhr schließt sich die Hauptversammlung der BJV-Kreisgruppe Kronach an. red