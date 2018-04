Hege- und Naturschau im Schützenhaus

Im Auftrag des Landratsamtes laden die BJV-Kreisgruppen Lichtenfels und Bad Staffelstein am Freitag, 13. April, um 18 Uhr zu ihrer Hege- und Naturschau in das Schützenhaus ein. Nach der Eröffnung durch die Bläsergruppen folgen Grußworte der Ehrengäste sowie Kurzreferate des AELF Coburg, des Veterinäramtes und der Polizeiinspektion. Die Anlieferung der Rehbockgehörne und Keilerwaffen ist am Donnerstag, 12. April, von 17 Uhr bis 20 Uhr möglich. Diese können dann am Freitag von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden. red