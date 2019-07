Heftiger Aufprall

Ziemlich heftig frontal zusammengestoßen sind zwei Autofahrerinnen am Dienstagnachmittag auf dem Ostring. Darüber hatten wir bereits berichtet, aber die Polizei hat jetzt weitere Informationen gegeben: Eine 70-jährige Autofahrerin fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Faber-Kreuzung. Auf gerader Strecke (auf Höhe Elektro Häfner) verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo ihr eine 28-Jährige entgegenkam. Es kam zum frontalen Zusammenstoß. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt.

Die Feuerwehr Bad Kissingen sicherte die Unfallstelle mit 20 Mann ab. Beide Fahrerinnen kamen mit Prellungen ins Krankenhaus. Die totalbeschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Ein gesundheitlicher Grund für den Unfall werde nicht ausgeschlossen, so die Polizei. Insgesamt hätten beide Fahrerinnen viel Glück gehabt, dass sie nur leicht verletzt wurden. pol