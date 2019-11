Heftiger Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Am frühen Morgen des Dienstags ist es auf der Bundesstraße 2 zwischen Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) und Nürnberg auf der Brücke über die Autobahn 3 zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Eine 20-jähriger Autofahrerin aus Heroldsberg erkannte zu spät, dass die vor ihr fahrende 23-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Forchheim abgebremst hatte. Die Heroldsbergerin fuhr nahezu ungebremst in das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Beide Unfallbeteiligten mussten durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Theresienkrankenhaus Nürnberg gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut dem Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro. pol