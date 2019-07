Heeresmusikkorps Veitshöchheim spielte für St. Gangolf

Die große Blechbläserbesetzung des Heeresmusikkorps Veitshöchheim spielte ein grandioses Benefizkonzert zugunsten der Generalsanierung der Pfarrkirche St. Gangolf, Bambergs ältester Kirche. Hauptfeldwebel Bernhard Müßig hatte mit seinem Ensemble plus Schlagwerk speziell für Gangolf ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, das sein Kollege Hauptfeldwebel Hümmer-Althön, Klarinettist der großen Besetzung des Heeresmusikkorps, humorvoll und souverän moderierte.

Ob ein Rondeau vom französischen Zeitgenossen Händels und Bachs, Jean Joseph Mouret, "Gabriella's Song" aus dem Kinofilm "Wie im Himmel" oder ein Irish Tune, das Publikum in der vollbesetzten Gangolfskirche dankte es dem elfköpfigen Ensemble mit begeistertem Applaus. Für den Veranstalter des Abends, den Förderverein St. Gangolf in Bamberg mit seinem Vorsitzenden Stephan Strauch, wurde es ein besonderer Abend, denn neben den großzügigen Spenden der Konzertbesucher für abwechslungsreiche Blechbläsermusik auf höchstem Niveau in Höhe von 1600 Euro überreichte kurz vor der Pause Richard Höreth vom Vorstand des Bürgervereins Gangolf an Pfarrer Marcus Wolf, Kirchenpfleger Winfried Strauch und Stephan Strauch eine Spende in Höhe von 500 Euro vom Lindenfest. Dabei durften alle froh sein, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte. Denn am Konzerttag fand die Beerdigung des abgestürzten Eurofighter-Piloten statt, dessen Besucher und Musiker gedachten.

Hauptfeldwebel Hümmer-Althön zeigte sich begeistert von Akustik und Stimmung in der Gangolfskirche und versprach, mit seinen Musikerkollegen wieder hier Station zu machen. Das Publikum entließ die Musiker des Veitshöchheimer Heeresmusikkorps nicht ohne Zugabe.

Wer den Förderverein St. Gangolf in Bamberg unterstützen möchte, kann sich wenden an foerderverein@st-gangolf.de oder an DE 50 7705 0000 0302 9574 28 spenden. Judith Weingart