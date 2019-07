Vermutlich aus Verärgerung über die Parkmoral eines Kia-Fahrers, der in der Weiherstraße im Parkverbot parkte, wurde in der letzten Woche der Heckscheibenwischer des Pkw von einem Unbekannten beschädigt. Zudem wurde am Heck ein Aufkleber "Parkaffe" angebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro beziffert. Wer hat den oder die Täter beobachtet und kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise geben?