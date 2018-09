Heckscheiben mit Kübel eingeworfen

Ein unbekannter Täter warf in der Nacht zum Sonntag mit einem Blumenkübel die Heckscheiben eines VW Caddy ein. Das Auto stand verschlossen auf dem Gelände einer Spedition in der Joseph-Weiermann-Straße. Der VW wurde durchwühlt und Verkleidungssteile heruntergerissen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen des Pkw-Aufbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.