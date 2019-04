Ein Pkw-Fahrer stellte seinen Pkw im Rahmen einer örtlichen Feier in Waldberg "In der Frohmass" ab. Als er gegen 2.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand die Heckscheibe eingeschlagen hat. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, entgegen. pol