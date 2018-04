Am Freitag wurde im Zeitraum von 7.15 Uhr bis 14.10 Uhr am P+R Platz in der Kronacher Straße die Heckscheibe eines Pkw beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Etwaige Zeugen melden sich bitte bei der Polizei: 0951/9129-210.