Die Heckscheibe eines Skoda schlugen unbekannte Rowdys in der Nacht zum Sonntag im Unteren Maasweg ein. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Wer in der Nacht zum Sonntag diesbezügliche Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645209 an die Polizei-Inspektion Coburg zu wenden.